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В Ростов вывезли уже более 50 политзаключенных крымских татар – адвокат

Воскресенье, 25 апреля 2021, 20:37
В Ростов вывезли уже более 50 политзаключенных крымских татар – адвокат
Эмиль Курбединов, Радио Свобода

В российский Ростов-на-Дону из аннексированного Крыма вывезли уже более полусотни крымских татар, арестованных и осужденных российскими властями по религиозным и политическим мотивам.

Источник: адвокат Эмиль Курбединов во время онлайн-встречи объединения "Крымская солидарность", пишет Крым.Реалии

Прямая речь: "Десятки военных судей, военные прокуроры, шесть скрытых свидетелей или даже более, экспертизы, десятки томов уголовных дел – это только то, что находится сегодня в Ростове-на-Дону, где уже более 50 политзаключенных (из Крыма – КР) в следственных изоляторах проходят через эти жернова военного суда...

Более 50 политзаключенных крымских татар, крымских мусульман, которые находятся под арестом".

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыРосcия
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