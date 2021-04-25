Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгарський торговець зброєю визнав постачання в Україну після 2014 року

Неділя, 25 квітня 2021, 22:34
Болгарський торговець зброєю визнав постачання в Україну після 2014 року
фото Радіо Свобода

Болгарський торговець зброєю і виробник зброї Еміліан Гебрев визнав, що його компанія Emco постачала військову техніку в Україну після початку бойових дій на сході 2014 року.

Джерело: The New York Times із посиланням на електронного листа Гебрева до редакції

Дослівно: "У електронному листі до The New York Times Гебрев визнав, що він зберігав боєприпаси на чеському складі зброї і визнав те, що він давно заперечував: його компанія Emco постачала в Україну військову техніку після 2014 року, коли сепаратисти, підтримувані російськими військовими та спецслужбами, почали війну з українськими силами".

Деталі: Видання зазначає, що Гебрев спочатку заявляв, що припинив весь експорт боєприпасів до України на початку війни в 2014 році. Але у п'ятницю він визнав, що Emco підписала контракт з "уповноваженими українськими компаніями" наприкінці 2014 року після початку війни.

У своєму попередньому електронному листі Гебрев наполягав на тому, що зброя, яка зберігається на чеських складах, не була призначена для України.

Один чинний та один колишній український чиновник на умовах анонімності повідомили, що Emco в 2014 році підписала контракт на постачання артилерійських боєприпасів для українських військових.

За словами колишнього чиновника, щоб російські симпатики в уряді Болгарії не заблокували поставки, ящики з боєприпасами були позначені так, ніби вони призначені для Таїланду.

Водночас Гебрев заперечив, що його компанія неправильно позначила будь-який свій експорт.

За словами колишнього чиновника, російський уряд все одно виявив поставки та тиснув на уряд Болгарії, щоб припинити їх.

Передісторія:

  • Чехія вислала 18 російських дипломатів та звинуватила РФ у організації вибуху військового складу. Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.
  • За даними чеських медіа, організований російськими агентами вибух на складах боєприпасів у комплексі Врбетице був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну
  • На час інциденту велася підготовка до експорту підірваної зброї до Болгарії, де отримувачем була компанія Emco, що належить Еміліану Гебреву. За даними ЗМІ, Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, у тому числі у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі.
  • Гебрев офіційно заперечував будь-який зв'язок з вибухами на військових складах у Чехії в 2014 році. Він також стверджував, що Emco ніколи не експортувала в Україну боєприпаси з Чехії.

Читайте також: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: БолгаріяЧехіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Болгарія
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Парламент Болгарії підтримав членство України в НАТО після війни і "формулу миру"
Україна може купити у Болгарії два російські ядерні реактори – WSJ
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: