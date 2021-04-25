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Болгарский торговец оружием признал поставки в Украину после 2014 года

Воскресенье, 25 апреля 2021, 22:34
фото Радио Свобода

Болгарский торговец оружием и производитель оружия Эмилиан Гебрев признал, что его компания Emco поставляла военную технику в Украине после начала боевых действий на востоке в 2014 году.

Источник: The New York Times со ссылкой на электронное письмо Гебрева в редакцию

Дословно: "В электронном письме The New York Times Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на чешском складе оружия и признал то, что он долгое время отрицал: его компания Emco поставляла в Украину военную технику после 2014 года, когда сепаратисты, поддерживаемые российскими военными и спецслужбами, начали войну с украинскими силами".

Детали: Издание отмечает, что Гебрев сначала заявлял, что прекратил весь экспорт боеприпасов в Украину в начале войны в 2014 году. Но в пятницу он признал, что Emco подписала контракт с "уполномоченными украинскими компаниями" в конце 2014 года после начала войны.

В своем предыдущем электронном письме Гебрев настаивал на том, что оружие, которое хранилось на чешских складах, не было предназначено для Украины.

Один действующий и один бывший украинский чиновник на условиях анонимности сообщили, что Emco в 2014 году подписала контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

По словам бывшего чиновника, чтобы российские сторонники в правительстве Болгарии не заблокировали поставки, ящики с боеприпасами были обозначены так, будто они предназначены для Таиланда.

В то же время Гебрев отрицает, что его компания неправильно обозначила какой-либо свой экспорт.

По словам бывшего чиновника, российское правительство все равно обнаружило поставки и давило на правительство Болгарии, чтобы прекратить их.

Предыстория:

  • Чехия выслала 18 российских дипломатов и обвинила РФ в организации взрыва военного склада. Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.
  • По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.
  • На время инцидента велась подготовка к экспорту взорванного оружия в Болгарию, где получателем была компания Emco, принадлежащая Эмилиану Гебреву. По данным СМИ, Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Нацгвардии, в том числе в разгар активной фазы противостояния российской агрессии на Донбассе.
  • Гебрев официально отрицал всякую связь со взрывами на военных складах в Чехии в 2014 году. Он также утверждал, что Emco никогда не экспортировала в Украину боеприпасы из Чехии.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

Украинская правда
Темы: БолгарияЧехияоружие


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