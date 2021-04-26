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"Нафтогаз" оприлюднив річний тариф на газ

Понеділок, 26 квітня 2021, 01:03
Нафтогаз оприлюднив річний тариф на газ

ГК "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ – 7,96 грн / куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Джерело: ГК "Нафтогаз України"

Деталі: Зазначається, що тариф діятиме з 1 травня 2021-го і до 30 квітня 2022 року.

З 1 травня клієнтів автоматично переводять на новий річний тарифний план – "Фіксований". Він доступний для отримувачів пільг та субсидій.

Повідомляється, що "Нафтогаз України" є постачальником "останньої надії" (ПОН), тобто забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника.

Ціна на газ для клієнтів ПОН у травні становитиме 9,57 грн / куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Надалі такі клієнти мають обрати ринкову газову компанію та заключити з нею договір, щоб отримати вигідніші ціни.

Нагадаємо:

  • Річний тариф – це тариф, який визначає єдину ціну на газ протягом року.
  • Постачальник протягом періоду дії базового річного пропозиції не має права підвищувати ціну. 
  • 25 квітня постачальники газу опублікували свої річні тарифи на газ

"Українська правда" у Threads

Теми: газ
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