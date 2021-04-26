"Нафтогаз" оприлюднив річний тариф на газ
ГК "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ – 7,96 грн / куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).
Джерело: ГК "Нафтогаз України"
Деталі: Зазначається, що тариф діятиме з 1 травня 2021-го і до 30 квітня 2022 року.
З 1 травня клієнтів автоматично переводять на новий річний тарифний план – "Фіксований". Він доступний для отримувачів пільг та субсидій.
Повідомляється, що "Нафтогаз України" є постачальником "останньої надії" (ПОН), тобто забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника.
Ціна на газ для клієнтів ПОН у травні становитиме 9,57 грн / куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Надалі такі клієнти мають обрати ринкову газову компанію та заключити з нею договір, щоб отримати вигідніші ціни.
Нагадаємо:
- Річний тариф – це тариф, який визначає єдину ціну на газ протягом року.
- Постачальник протягом періоду дії базового річного пропозиції не має права підвищувати ціну.
- 25 квітня постачальники газу опублікували свої річні тарифи на газ.