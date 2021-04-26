Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Нафтогаз" оприлюднив річний тариф на газ

Понеділок, 26 квітня 2021, 01:03

ГК "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ – 7,96 грн / куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Джерело: ГК "Нафтогаз України"

Деталі: Зазначається, що тариф діятиме з 1 травня 2021-го і до 30 квітня 2022 року.

З 1 травня клієнтів автоматично переводять на новий річний тарифний план – "Фіксований". Він доступний для отримувачів пільг та субсидій.

Повідомляється, що "Нафтогаз України" є постачальником "останньої надії" (ПОН), тобто забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника.

Ціна на газ для клієнтів ПОН у травні становитиме 9,57 грн / куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Надалі такі клієнти мають обрати ринкову газову компанію та заключити з нею договір, щоб отримати вигідніші ціни.

Нагадаємо:

  • Річний тариф – це тариф, який визначає єдину ціну на газ протягом року.
  • Постачальник протягом періоду дії базового річного пропозиції не має права підвищувати ціну. 
  • 25 квітня постачальники газу опублікували свої річні тарифи на газ

Теми: газ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Болгарський торговець зброєю визнав постачання в Україну після 2014 року

"Замах" на Лукашенка: в ефірі держТБ показали зізнання затриманих

"Динамо" вперше за п'ять років виграло чемпіонат України

У поліції Києва назвали чергові розважальні заклади, що ігнорували карантин

Львівська область виходить із "червоної" зони

У Кремлі пишуть список "недружніх країн", в нього вже внесли США

Усі новини...
газ
Ціни на газ влітку будуть вдвічі вищими, ніж 2020 року – НБУ
Оператор "труби" готується закуповувати газ на біржі
"Укргазвидобування" придбало газоносну ділянку на Харківщині за 120 мільйонів
Останні новини
01:03
"Нафтогаз" оприлюднив річний тариф на газ
00:35
Європа і США надсилають Індії допомогу через спалах COVID-19
00:18
Епіфаній повідомив, чи доставлять у цьому році Благодатний вогонь в Україну
23:23
Окупанти проводять військові навчання в ОРДЛО – СЦКК
22:34
Болгарський торговець зброєю визнав постачання в Україну після 2014 року
21:46
"Замах" на Лукашенка: в ефірі держТБ показали зізнання затриманих
21:21
Новини економіки: кримінальна відповідальність за контрабанду, тарифи на газ
20:37
До Ростова вивезли вже більше 50 політв'язнів кримських татар – адвокат
20:10
Кінець жорсткого карантину: більша частина Італії перейде до "жовтої" зони
19:45
У понеділок майже по всій Україні пройдуть дощі
Усі новини...