"Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ
ГК "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ - 7,96 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
Источник: ГК "Нафтогаз Украины"
Детали: Отмечается, что тариф будет действовать с 1 мая 2021-му и до 30 апреля 2022 года.
С 1 мая клиентов автоматически переводят на новый годовой тарифный план - "Фиксированный". Он доступен для получателей льгот и субсидий.
Сообщается, что "Нафтогаз Украины" является поставщиком "последней надежды" (ПОН), то есть обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика.
Цена на газ для клиентов ПОН в мае составит 9,57 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). В дальнейшем такие клиенты должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены.
Напомним:
- Годовой тариф - это тариф, который определяет единую цену на газ в течение года.
- Поставщик в течение периода действия базового годового предложения не имеет права повышать цену.
- 25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.