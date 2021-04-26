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"Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ

Понедельник, 26 апреля 2021, 01:03
Нафтогаз обнародовал годовой тариф на газ

ГК "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ - 7,96 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Источник: ГК "Нафтогаз Украины"

Детали: Отмечается, что тариф будет действовать с 1 мая 2021-му и до 30 апреля 2022 года.

С 1 мая клиентов автоматически переводят на новый годовой тарифный план - "Фиксированный". Он доступен для получателей льгот и субсидий.

Сообщается, что "Нафтогаз Украины" является поставщиком "последней надежды" (ПОН), то есть обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика.

Цена на газ для клиентов ПОН в мае составит 9,57 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). В дальнейшем такие клиенты должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены.

Напомним:

  • Годовой тариф - это тариф, который определяет единую цену на газ в течение года.
  • Поставщик в течение периода действия базового годового предложения не имеет права повышать цену.
  • 25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: газ
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