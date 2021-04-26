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У неділю 5 тисяч хворих на COVID зафіксували в Україні, одужали 6,9 тисячі 

Понеділок, 26 квітня 2021, 08:23

У неділю 25 квітня в Україні зареєстрували 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 061 особу, померли 195 хворих, одужали 6 910 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Це найменший добовий приріст хворих на COVID-19 українців із 1 березня (4 285 випадків за добу 28 лютого), якщо не рахувати статистику за вихідний 8 березня (3 261 випадок). 

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зареєстрували у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

Серед нових хворих 221 дитина та 54 медпрацівники.

Тестувань у останню неділю зробили 25 248: методом ПЛР – 15 379, методом ІФА – 2 853, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 016.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 030 333 особи з коронавірусом, із них одужали від коронавірусної хвороби 1 579 438 осіб, померли 42 518 осіб. 

 

Вакциновано проти коронавірусу 528 028 осіб (з них 5 осіб – обома дозами), у неділю зробили 1 114 щеплень (першою дозою вакцини).

Олена Рощенко ,УП, оновлено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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