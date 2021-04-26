Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В воскресенье 5 тысяч больных COVID зафиксировали в Украине, выздоровели 6,9 тысячи

Понедельник, 26 апреля 2021, 08:23
В воскресенье 5 тысяч больных COVID зафиксировали в Украине, выздоровели 6,9 тысячи

В воскресенье 25 апреля в Украине зарегистрировали 5 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 061 человека, умерли 195 больных, выздоровели 6 910 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Это самый низкий суточный прирост больных COVID-19 украинцев с 1 марта (4 285 случаев за сутки 28 февраля), если не считать статистику за выходной 8 марта (3 261 случай).

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зарегистрировали в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

Среди новых больных 221 ребенок и 54 медработника.

Тестирований в последнее воскресенье сделали 25 248: методом ПЦР – 15 379, методом ИФА – 2 853, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 016.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 030 333 человека с коронавирусом, из них выздоровели от коронавирусной болезни 1 579 438 человек, умерли 42 518 человек.

 

Вакцинировано против коронавируса 528 028 человек (из них 5 человек – двумя дозами), в воскресенье сделали 1 114 прививок (первой дозой вакцины).

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: