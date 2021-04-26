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В воскресенье 5 тысяч больных COVID зафиксировали в Украине, выздоровели 6,9 тысячи

Понедельник, 26 апреля 2021, 08:23

В воскресенье 25 апреля в Украине зарегистрировали 5 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 061 человека, умерли 195 больных, выздоровели 6 910 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зарегистрировали в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

Среди новых больных 221 ребенок и 54 медработника.

Тестирований в последнее воскресенье сделали 25 248: методом ПЦР – 15 379, методом ИФА – 2 853, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 016.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 030 333 человека с коронавирусом, из них выздоровели от коронавирусной болезни 1 579 438 человек, умерли 42 518 человек.

 

Вакцинировано против коронавируса 528 028 человек (из них 5 человек – двумя дозами), в воскресенье сделали 1 114 прививок (первой дозой вакцины).



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