Україна збільшила витрати на оборону, Росія витратила менше, ніж планувала – SIPRI

Росія увійшла у п’ятірку країн з найбільшими військовими витратами, попри те, що у 2020 фактичні військові витрати Росії були на 6,6% нижчі від її початкового військового бюджету.

Джерело: звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) від 26 квітня

Дослівно: "Російські військові витрати зросли на 2,5% у 2020 році і досягли 61,7 млрд. доларів. Зростання відбувається другий рік поспіль. Тим не менше, фактичні військові витрати Росії в 2020 році були на 6,6% нижчі від її початкового військового бюджету".

Деталі: У п’ятірці лідерів з найбільшими витратами на оборону:

With a military budget of an estimated $778 billion, the USA🇺🇸 remained the world’s largest spender in 2020, accounting for 39% of global military spending. US military expenditure in 2020 was 4.4% higher than in 2019.



Full analysis ➡️ https://t.co/vfzjJAc3rR#MILEX #GDAMS pic.twitter.com/DZg51pxggU