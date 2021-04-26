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Україна збільшила витрати на оборону, Росія витратила менше, ніж планувала – SIPRI

Понеділок, 26 квітня 2021, 10:16
Україна збільшила витрати на оборону, Росія витратила менше, ніж планувала – SIPRI
Фото Міноборони

Росія увійшла у п’ятірку країн з найбільшими військовими витратами, попри те, що у 2020 фактичні військові витрати Росії були на 6,6% нижчі від її початкового військового бюджету.

Джерело: звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) від 26 квітня

Дослівно: "Російські військові витрати зросли на 2,5% у 2020 році і досягли 61,7 млрд. доларів. Зростання відбувається другий рік поспіль. Тим не менше, фактичні військові витрати Росії в 2020 році були на 6,6% нижчі від її початкового військового бюджету".

Деталі: У п’ятірці лідерів з найбільшими витратами на оборону:

  • 1 місце – США з 778 млрд. доларів, що на 4,4% більше, ніж у 2019 році. На США припадає 39% загальних військових витрат у 2020 році. Зростання витрат триває третій рік поспіль після семи років безперервного скорочення.
  • 2 місце – Китай, чиї військові витрати зростають 26-й рік поспіль, і у 2020 році склали 252 мільярди доларів (збільшення на 1,9% порівняно з 2019 роком та 76% за десятиріччя 2011–20).  
  • 3 місце – Індія (72,9 млрд. доларів).
  • 4 місце – Росія (61,7 млрд. доларів).
  • 5 місце – Великобританія (59,2 млрд. доларів, що на 2,9% більше, ніж у 2019 році, але на 4,2% менше, ніж у 2011 році).

Україна піднялася на одну сходинку у цьому рейтингу і наразі посідає 34 місце. Україна, за оцінками SIPRI, спрямувала на оборону 5,9 млрд. доларів, що на 11% більше, ніж минулого року і на 198% більше, ніж у 2011 році. 

 

Загальні глобальні військові витрати зросли минулого року до 1981 млрд. доларів, що на 2,6% більше, ніж у 2019 році.

Зазначається, що це сталося на фоні того, що світовий валовий внутрішній продукт (ВВП) скоротився на 4,4% значною мірою через економічні наслідки пандемії COVID-19.  

Деякі країни перерозподілили частину запланованих військових витрат на боротьбу з пандемією (наприклад, Чилі та Південна Корея).  

За словами дослідника Програми дослідження витрат на озброєння і військові потреби доктора Дієго Лопес да Сільви, наразі "можна з упевненістю сказати, що пандемія не мала значного впливу на глобальні військові витрати в 2020 році". 

SIPRI відстежує зміни у військових витратах в усьому світі. Військові витрати включають в себе витрати уряду на поточну військову діяльність і збройні сили, в тому числі заробітну плату і допомогу, оперативні витрати, закупівлі озброєння та військової техніки, військове будівництво, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, а також управління і тилове забезпечення.

Українська правда

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Теми: зброяСШАРосіясвіт
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