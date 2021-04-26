Украина увеличила расходы на оборону, Россия потратила меньше, чем планировала – SIPRI

Россия вошла в пятерку стран с самыми большими военными расходами, несмотря на то, что в 2020 году фактические военные расходы России были на 6,6% ниже ее начального военного бюджета.

Источник: отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) от 26 апреля

Дословно: "Российские военные расходы выросли на 2,5% в 2020 году и достигли 61,7 млрд. долларов. Рост происходит второй год подряд. Тем не менее, фактические военные расходы России в 2020 году были на 6,6% ниже ее начального военного бюджета".

Детали: В пятерке лидеров с самыми большими затратами на оборону:

1 место – США с 778 млрд. долларов, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. На США приходится 39% общих военных расходов в 2020 году. Рост расходов продолжается третий год подряд после семи лет непрерывного сокращения.

2 место – Китай, чьи военные расходы растут 26-й год подряд, и в 2020 году составили 252 миллиарда долларов (увеличение на 1,9% по сравнению с 2019 годом и на 76% за десятилетие 2011-20).

3 место – Индия (72,9 млрд. долларов).

4 место – Россия (61,7 млрд. долларов).

5 место – Великобритания (59,2 млрд. долларов, что на 2,9% больше, чем в 2019 году, но на 4,2% меньше, чем в 2011 году).

Украина поднялась на одну строчку в этом рейтинге и теперь занимает 34 место. Украина, по оценкам SIPRI, направила на оборону 5.9 млрд. долларов, что на 11% больше, чем в прошлом году и на 198% больше, чем в 2011 году.

Общие глобальные военные расходы выросли в прошлом году до 1981 млрд. долларов, что на 2,6% больше, чем в 2019 году.

Отмечается, что это произошло на фоне того, что мировой валовый внутренний продукт (ВВП) сократился на 4,4% в значительной степени из-за экономических последствий пандемии COVID-19.

Некоторые страны перераспределили часть запланированных военных расходов на борьбу с пандемией (например, Чили и Южная Корея).

По словам исследователя Программы вооружений и военных расходов SIPRI доктора Диего Лопес да Сильвы, сейчас "можно с уверенностью сказать, что пандемия не имела значительного влияния на глобальные военные расходы в 2020 году".