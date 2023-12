Украина увеличила расходы на оборону, Россия потратила меньше, чем планировала – SIPRI

Россия вошла в пятерку стран с самыми большими военными расходами, несмотря на то, что в 2020 году фактические военные расходы России были на 6,6% ниже ее начального военного бюджета.

Источник: отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) от 26 апреля

Дословно: "Российские военные расходы выросли на 2,5% в 2020 году и достигли 61,7 млрд. долларов. Рост происходит второй год подряд. Тем не менее, фактические военные расходы России в 2020 году были на 6,6% ниже ее начального военного бюджета".

Детали: В пятерке лидеров с самыми большими затратами на оборону:

With a military budget of an estimated $778 billion, the USA🇺🇸 remained the world’s largest spender in 2020, accounting for 39% of global military spending. US military expenditure in 2020 was 4.4% higher than in 2019.



