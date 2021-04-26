Українські військові провели навчання з прикриття узбережжя

Артилеристи Військово-Морських Сил ЗСУ провели навчання з прикриття узбережжя в Одеській і Миколаївській областях.

Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook

Дослівно: "На Одещині та Миколаївщині підрозділи окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Командування морської піхоти ВМС ЗСУ провели тактико-спеціальні заняття з приведення підрозділів у бойову готовність. Артилеристи тренувалися виконувати завдання за умови ведення бойових дій під час оборони морського узбережжя".

Деталі: Під час навчань військові вдосконалювали практичні навички з організації взаємодії, тренувалися діяти за встановленим сигналом, здійснювали марш у визначені райони.

Крім того, проводили підготовку до вогневого ураження цілей, здійснювали міжпозиційне переміщення та відпрацювали спеціальні нормативи.

Також артилеристи тренувалися обирати, готувати та займати основну і запасні вогневі позиції, обладнувати їх та маскувати.

Зазначається, що подібні навчання дозволяють налагодити ефективну взаємодію та у разі необхідності успішно нанести вогневе ураження й не допустити висадки морського десанту противником на нашому узбережжі.