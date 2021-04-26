Украинские военные провели учения по прикрытию побережья

Артиллеристы Военно-Морских Сил ВСУ провели учения по прикрытию побережья в Одесской и Николаевской областях.

Источник: ВМС ВСУ в Facebook

Дословно: "В Одесской и Николаевской областях подразделения отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова Командования морской пехоты ВМС ВСУ провели тактико-специальные занятия по приведению подразделений в боевую готовность. Артиллеристы тренировались выполнять задания при условии ведения боевых действий при обороне морского побережья".

Детали: Во время учений военные совершенствовали практические навыки по организации взаимодействия, тренировались действовать по установленному сигналу, осуществляли марш в определенные районы.

Кроме того, проводили подготовку к огневому поражению целей, осуществляли межпозиционные перемещения и отработали специальные нормативы.

Также артиллеристы тренировались выбирать, готовить и занимать основную и запасные огневые позиции, оборудовать их и маскировать.

Отмечается, что подобные учения позволяют наладить эффективное взаимодействие и в случае необходимости успешно нанести огневое поражение и не допустить высадки морского десанта противником на нашем побережье.