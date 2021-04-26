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Країни ЄС розглядають висилку ще більшої кількості дипломатів РФ – ЗМІ

Понеділок, 26 квітня 2021, 12:17

В столицях країн ЄС тривають переговори щодо подальшого вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чеською Республікою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euobserver.

"Ми готові вжити заходів, також на рівні ЄС, за необхідності, і обговорення цього питання триває серед держав-членів", - сказав виданню представник ЄС.

Посольство ЄС у Москві допомагає координувати процес прийняття рішень, зазначає друге джерело в ЄС.

"Сотні російських агентів акредитовані в ЄС як дипломати і діють також тут, у Брюсселі. Чи стануть лідери ЄС та європейська зовнішньополітична служба серйозними, проявлять характер і видворять принаймні пару з них?" – зазначив співрозмовник.

Країни Балтії та Словаччина загалом минулого тижня вислали сім росіян.

"Для нас питання солідарності з ЄС", - заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Очікується, що цього тижня Польща наслідуватиме їх, заявили дипломатичні джерела в ЄС.

Болгарія та Румунія можуть також можуть вислати дипломатів.

Водночас багато західноєвропейських держав загалом виявляли "неохоту" до рішучих дій, сказав дипломат ЄС.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Теми: РосіясанкціїЄС


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