Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Страны ЕС рассматривают высылку еще большего количества дипломатов РФ – СМИ

Понедельник, 26 апреля 2021, 12:17
Страны ЕС рассматривают высылку еще большего количества дипломатов РФ – СМИ

В столицах стран ЕС продолжаются переговоры по дальнейшей высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чешской Республикой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euobserver.

"Мы готовы принять меры, а также на уровне ЕС, при необходимости, и обсуждение этого вопроса продолжается среди государств-членов", - сказал изданию представитель ЕС.

Посольство ЕС в Москве помогает координировать процесс принятия решений, отмечает второй источник в ЕС.

"Сотни российских агентов аккредитованы в ЕС как дипломаты и действуют также здесь, в Брюсселе. Станут ли лидеры ЕС и европейская внешнеполитическая служба серьезными, проявят ли характер и выдворят ли по крайней мере пару из них?" - отметил собеседник.

Страны Балтии и Словакия в целом на прошлой неделе выслали семь россиян.

"Для нас вопрос солидарности с ЕС", - заявил в пятницу министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Ожидается, что на этой неделе Польша последует их примеру, заявили дипломатические источники в ЕС.

Болгария и Румыния также могут выслать дипломатов.

В то же время многие западноевропейские государства в целом проявляли "неохота" к решительным действиям, сказал дипломат ЕС.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия решила сравнить количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиясанкцииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Росcия
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: