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Страны ЕС рассматривают высылку еще большего количества дипломатов РФ – СМИ

Понедельник, 26 апреля 2021, 12:17

В столицах стран ЕС продолжаются переговоры по дальнейшей высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чешской Республикой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euobserver.

"Мы готовы принять меры, а также на уровне ЕС, при необходимости, и обсуждение этого вопроса продолжается среди государств-членов", - сказал изданию представитель ЕС.

Посольство ЕС в Москве помогает координировать процесс принятия решений, отмечает второй источник в ЕС.

"Сотни российских агентов аккредитованы в ЕС как дипломаты и действуют также здесь, в Брюсселе. Станут ли лидеры ЕС и европейская внешнеполитическая служба серьезными, проявят ли характер и выдворят ли по крайней мере пару из них?" - отметил собеседник.

Страны Балтии и Словакия в целом на прошлой неделе выслали семь россиян.

"Для нас вопрос солидарности с ЕС", - заявил в пятницу министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Ожидается, что на этой неделе Польша последует их примеру, заявили дипломатические источники в ЕС.

Болгария и Румыния также могут выслать дипломатов.

В то же время многие западноевропейские государства в целом проявляли "неохота" к решительным действиям, сказал дипломат ЕС.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия решила сравнить количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

Темы: РосcиясанкцииЕС


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