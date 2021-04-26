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Тиждень почався снігом, але попереду - потепління

Понеділок, 26 квітня 2021, 12:38
фото: Наталія Негрей

Початок останнього тижня квітня відзначиться заморозками, потепління очікується в другій його половині.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко

Пряма мова: "Заморозки в Україні ще триватимуть й на цьому тижні! Вночі вони будуть і на ґрунті, й у повітрі.

Завтра вдень температура повітря також не нагріє особливо ні думки, ні тіла - очікується +7+12 градусів, на Півдні та Сході +10+14 градусів.

27-го квітня атмосфера попсує весняні нерви західним та північно-східним областям - ймовірність снігу".

Деталі: Вранці у понеділок подекуди на Черкащині та Полтавщині та Київщині випав мокрий сніг.

Вдень у вівторок в Україну прийде ще й циклон з півдня.

Сильні дощі можливі на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, місцями в центральних областях. На решті території України буде без істотних опадів.

У Києві 27-го квітня вночі заморозки, вдень близько +10 градусів. Серйозних опадів не очікується.

За словами Діденко, підвищення температури повітря в столиці передбачається з середи-четверга.

Пряма мова: "За численними побажаннями українців у другій половині тижня нарешті потепліє. Якраз напередодні Великодня. Проте підтягнуться хоча й тепліші, проте дощі".

Українська правда
Теми: погода


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