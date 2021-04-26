Неделя началась снегом, но впереди - потепление
Начало последней недели апреля отметится заморозками, потепление ожидается во второй ее половине.
Источник: синоптик Наталья Диденко
Прямая речь: "Заморозки в Украине еще будут продолжаться и на этой неделе! Ночью они будут и на почве, и в воздухе.
Завтра днем температура воздуха также не согреет особенно ни мысли, ни тело - ожидается +7 +12 градусов, на юге и востоке +10 +14 градусов.
27 апреля атмосфера испортит весенние нервы западным и северо-восточным областям - вероятность снега".
Детали: Утром в понедельник кое-где в Черкасской, Полтавской и Киевской областях выпал мокрый снег.
Днем во вторник в Украину придет еще и циклон с юга.
Сильные дожди возможны в Одесской, Николаевской, Херсонской, местами в центральных областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.
В Киеве 27 апреля ночью заморозки, днем около +10 градусов. Серьезных осадков не ожидается.
По словам Диденко, повышение температуры воздуха в столице предполагается со среды-четверга.
Прямая речь: "По многочисленным пожеланиям украинцев во второй половине недели наконец потеплеет. Как раз накануне Пасхи. Однако подтянутся хотя и теплые, однако дожди".