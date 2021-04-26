Кулеба запросив висланих із РФ чеських дипломатів у Київ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час розмови керівником МЗС Чехії запропонував направити висланих із Москви дипломатів у Київ, щоб посилити дипломатичну місію Чехії в Україні.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з Якубом Кулганеком. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями".

Передісторія:

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага 17 квітня вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек оголосив послу РФ Олександру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві. Він зауважив, що чеських дипломатів у Росії набагато менше, аніж російських у Празі.

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