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Кулеба запросив висланих із РФ чеських дипломатів у Київ

Понеділок, 26 квітня 2021, 13:01
Кулеба запросив висланих із РФ чеських дипломатів у Київ
Фото з Facebook Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час розмови керівником МЗС Чехії запропонував направити висланих із Москви дипломатів у Київ, щоб посилити дипломатичну місію Чехії в Україні.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з Якубом Кулганеком. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями".

Передісторія:

  • Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.
  • У зв’язку з цим Прага 17 квітня вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
  • 21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек оголосив послу РФ Олександру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві. Він зауважив, що чеських дипломатів у Росії набагато менше, аніж російських у Празі.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ 

Українська правда

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Теми: УкраїнаЧехіяРосіядипломатичні відносини
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