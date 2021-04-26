Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба запросив висланих із РФ чеських дипломатів у Київ

Понеділок, 26 квітня 2021, 13:01
Фото з Facebook Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час розмови керівником МЗС Чехії запропонував направити висланих із Москви дипломатів у Київ, щоб посилити дипломатичну місію Чехії в Україні.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з Якубом Кулганеком. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями".

Передісторія:

  • Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.
  • У зв’язку з цим Прага 17 квітня вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
  • 21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек оголосив послу РФ Олександру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві. Він зауважив, що чеських дипломатів у Росії набагато менше, аніж російських у Празі.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ 

Українська правда
Теми: УкраїнаЧехіяРосіядипломатичні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський пропонує включити в "нормандський" формат США, Британію і Канаду

ОновленоЧастину журналістів не пускали на захист дисертації Киви

Зеленському не важливо, де саме буде зустріч із Путіним

Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт

Прем’єр Польщі скликає термінове засідання Вишеградської групи через РФ

Євросоюз уже влітку відкриє кордони для вакцинованих – глава Єврокомісії

Усі новини...
Україна
Головні новини неділі та ночі: оновлені карантинні зони, список "недружніх країн" від РФ
Чи існує бренд "Україна" і який він?
Україна просить у Німеччини оборонне озброєння для захисту від РФ
Останні новини
13:09
фото, відеоНевідомі блокують вхід до аудиторії, де захищається Кива
13:09
Додон звинуватив Санду в "дестабілізації" та вдає, що не проти дострокових виборів
13:01
Кулеба запросив висланих із РФ чеських дипломатів у Київ
13:01
Рада може голосувати за нового очільника Міненерго цього тижня
12:42
Зеленський пропонує включити в "нормандський" формат США, Британію і Канаду
12:41
ОновленоЧастину журналістів не пускали на захист дисертації Киви
12:38
Тиждень почався снігом, але попереду - потепління
12:25
Зеленському не важливо, де саме буде зустріч із Путіним
12:19
На Хрещатику обмежили рух через ремонт
12:17
Країни ЄС розглядають висилку ще більшої кількості дипломатів РФ – ЗМІ
Усі новини...