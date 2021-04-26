Кулеба запросив висланих із РФ чеських дипломатів у Київ
Понеділок, 26 квітня 2021, 13:01
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час розмови керівником МЗС Чехії запропонував направити висланих із Москви дипломатів у Київ, щоб посилити дипломатичну місію Чехії в Україні.
Джерело: Кулеба у Twitter
Пряма мова: "Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з Якубом Кулганеком. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями".
Передісторія:
- Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.
- У зв’язку з цим Прага 17 квітня вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
- 21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек оголосив послу РФ Олександру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві. Він зауважив, що чеських дипломатів у Росії набагато менше, аніж російських у Празі.
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Українська правда