Кулеба пригласил высланных из РФ чешских дипломатов в Киев
Понедельник, 26 апреля 2021, 13:01
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время разговора главой МИД Чехии предложил направить высланных из Москвы дипломатов в Киев, чтобы усилить дипломатическую миссию Чехии в Украине.
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь: "Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кульганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями".
Предыстория:
- Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.
- В связи с этим 17 апреля Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
- 21 апреля новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек объявил послу РФ Александру Змеевскому, что если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве. Он отметил, что чешских дипломатов в России гораздо меньше, чем российских в Праге.
Украинская правда