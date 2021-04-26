Кулеба пригласил высланных из РФ чешских дипломатов в Киев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время разговора главой МИД Чехии предложил направить высланных из Москвы дипломатов в Киев, чтобы усилить дипломатическую миссию Чехии в Украине.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кульганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями".

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