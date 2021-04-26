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Кулеба пригласил высланных из РФ чешских дипломатов в Киев

Понедельник, 26 апреля 2021, 13:01
Кулеба пригласил высланных из РФ чешских дипломатов в Киев
Фото с Facebook Кулебы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время разговора главой МИД Чехии предложил направить высланных из Москвы дипломатов в Киев, чтобы усилить дипломатическую миссию Чехии в Украине.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кульганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями".

Предыстория:

  • Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.
  • В связи с этим 17 апреля Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
  • 21 апреля новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек объявил послу РФ Александру Змеевскому, что если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве. Он отметил, что чешских дипломатов в России гораздо меньше, чем российских в Праге.

Украинская правда

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Темы: УкраинаЧехияРосcиядипломатические отношения
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