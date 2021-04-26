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Додон звинуватив Санду в "дестабілізації" та вдає, що не проти дострокових виборів

Понеділок, 26 квітня 2021, 13:09
Додон звинуватив Санду в дестабілізації та вдає, що не проти дострокових виборів

Експрезидент Молдови Ігор Додон звинуватив президентку Маю Санду у "дестабілізації ситуації в країні" та запропонував обговорити з парламентом дату дострокових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Додон закликав Санду "негайно припинити дії, що провокують дестабілізацію ситуації в країні" та запропонував свій план дій для виходу з політичної кризи. 

Серед п’яти кроків у ньому - почати діалог між парламентом і президентом, разом визначити дату дострокових парламентських виборів "щойно буд зафіксоване стійке зниження кількості заражень коронавірусом", затвердити документи для проведення та фінансування виборів; створити "дорожню карту" для керування країною до створення нового уряду; створити спільну комісію щодо конституційної реформи за участі експертів Ради Європи, яка "проаналізує причини політичних криз в країні за останні роки і роль КС у їхньому провокуванні, починаючи з 2013 року, та заходи, яких можна вжити для запобігання подібним ситуаціям". 

Зазначимо, Ігор Додон та його партія виступають проти проведення парламентських виборів і саме з цим пов’язана спроба парламентської більшості, орієнтованої на Додона, взяти контроль над Конституційним судом - який підтримав Санду щодо проведення дострокових виборів. 

У результаті дострокових виборів "Партія соціалістів" Додона, за рейтингами, втрачає владу, а Санду може отримати контроль над урядом. 

Як вже повідомлялося, вранці 26 квітня під Конституційним судом на заклик партії Маї Санду зібралися її прихильники, щоб висловити протест проти спроби узурпації влади "соціалістами" та завадити призначеному депутатами новому судді КС Борису Лушпаку зайти у приміщення суду. 

Детально про останні події у Молдові - у статті Переворот Додона: чим завершиться проросійський заколот у сусідів України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Молдовапрезидентвибори
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