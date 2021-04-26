Додон обвинил Санду в "дестабилизации" и делает вид, что не против досрочных выборов

Экс-президент Молдовы Игорь Додон обвинил президента Майю Санду в "дестабилизации ситуации в стране" и предложил обсудить с парламентом дату досрочных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Додон призвал Санду "немедленно прекратить действия, провоцирующие дестабилизацию ситуации в стране" и предложил свой план действий для выхода из политического кризиса.

Среди пяти шагов в нем - начать диалог между парламентом и президентом, вместе определить дату досрочных парламентских выборов, "как только будет зафиксировано устойчивое снижение количества заражений коронавирусом", утвердить документы для проведения и финансирования выборов; создать "дорожную карту" для управления страной до создания нового правительства; создать совместную комиссию по конституционной реформе с участием экспертов Совета Европы, которая "проанализирует причины политических кризисов в стране за последние годы и роль КС в их провоцировании, начиная с 2013 года, и меры, которые можно предпринять для предотвращения подобных ситуаций".

Отметим, Игорь Додон и его партия выступают против проведения парламентских выборов, и именно с этим связана попытка парламентского большинства, ориентированной на Додона, взять контроль над Конституционным судом - который поддержал Санду о проведении досрочных выборов.

В результате досрочных выборов "Партия социалистов" Додона, по рейтингам, теряет власть, а Санду может получить контроль над правительством.

Как уже сообщалось, утром 26 апреля во Конституционным судом на призыв партии Майи Санду собрались ее сторонники, чтобы выразить протест против попытки узурпации власти "социалистами" и помешать назначенному депутатами новом судьи КС Борису Лушпаку зайти в помещение суда.

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