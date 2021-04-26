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Румунія висилає заступника військового аташе Росії

Понеділок, 26 квітня 2021, 14:08

Міністерство закордонних справ Румунії оголосило про висилку Алексєя Гришаєва, заступника військового аташе при посольстві Російської Федерації в Бухаресті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Digi 24.

В МЗС Румунії заявили, що діяльність Гришаєва суперечить положенням Віденській конвенції про дипломатичні відносини від 1961 року.

Відповідну ноту передано російській стороні 26 квітня 2021 року. З цієї нагоди  на прохання міністра Богдана Ауреску до МЗС викликали посла Російської Федерації в Бухаресті Валерія Кузьміна.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

На знак солідарності з Чехією російських дипломатів минулого тижня вислали Словаччина та країни Балтії.

Теми: РосіясанкціїскандалРумунія


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