Румыния высылает заместителя военного атташе России

Министерство иностранных дел Румынии объявило о высылке Алексея Гришаева, заместителя военного атташе при посольстве Российской Федерации в Бухаресте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Digi 24.

В МИД Румынии заявили, что деятельность Гришаева противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

Соответствующую ноту передали российской стороне 26 апреля. По этому случаю по просьбе министра Богдана Ауреску в МИД был вызван посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов на прошлой неделе выслали Словакия и страны Балтии.