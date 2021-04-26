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Глава МЗС Ірану визнав, що Тегеран брехав про збитий літак МАУ – NYT

Понеділок, 26 квітня 2021, 15:00

Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав, що іранські військові від початку знали, що це вони збили літак "Міжнародних авіаліній України", але вимагали приховувати цей факт. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в аудіозаписі за участі Заріфа, який потрапив у ЗМІ, зокрема, до видання The New York Times.

На аудіо записана березнева розмова між главою МЗС Ірану та економістом Саїдом Лейлазом, яка не мала була оприлюднена – Заріф неодноразово на цьому наголошував під час бесіди. Аудіозапис просочився до телеканалу Iran International зі штаб-квартирою у Лондоні, а той поділився файлом з The New York Times.

Під час розмови Заріф підтверджує, що його роль як представника Ірану на світовій арені сильно обмежена. За його словами, рішення приймаються верховним лідером або, часто, Корпусом вартових ісламської революції – військовою гілкою виконавчої влади Ірану.

У розмові глава МЗС Ірану вказав на факт приховування збиття Корпусом вартових ісламської революції українського авіалайнера біля Тегерану. Іранські військові відразу зрозуміли, що це їхні ракети потрапили в літак, але зізналися в цьому тільки через три дні.

Незабаром після того, як літак був збитий, Заріф був присутній на невеликому засіданні ради національної безпеки з двома вищими військовими командирами. За його словами, він заявив присутнім, що світ потребує пояснень. Натомість командири "напали" на нього і сказали, щоб він написав у Twitter, що новина про збиття літака іранськими військовими не відповідає дійсності.

"Я сказав: "Якщо в нього влучила ракета, повідомте нам, щоб ми побачили, як ми можемо це вирішити. Бог - мій свідок, вони відреагували на мене так, нібито я заперечував існування бога", - сказав Заріф.

Міністерство закордонних справ Ірану не заперечило справжність запису, але поставило під сумнів мотив витоку. Представник міністерства Саїд Хатібзаде назвав це "неетичною політикою" і сказав, що випущена частина аудіозапису не відображає всього обсягу коментарів Заріфа.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Через тиждень після катастрофи президент Ірану Хасан Рухані оголосив, що причиною катастрофи стала людська помилка.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранавіа


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