Протестувальники проти карантину у Миколаєві прорвались до мерії

Учасники протесту проти карантинних обмежень прорвались до міської ради Миколаєва.

Джерело: "НикВести"

Деталі: Так, участь у мітингу брали водії маршруток, активісти та підприємці.

Спочатку акція відбувалась під управлінням патрульної поліції у Миколаївській області. Пізніше учасники перемістились під міську раду. Там зібралось близько 300 осіб. Серед їх вимог було скасувати обмеження на перевезення пасажирів у громадському транспорті.

Активісти тримали в руках плакати "Хочу працювати", "Сєня, біжи" та вимагали, щоб до них вийшов очільник міста.

Водночас у міській раді наголошували, що зняти обмеження можуть тоді, коли область вийде із "червоної" зони.

Оскільки мер так і не вийшов до мітингарів, вони прорвались до мерії, хоча співробітники міської ради намагались їм завадити. Вже у будівлі їх зустрів Олександр Сенкевич, заявивши, що жодних обмежень міська влада не може зняти. Він сподівається, що у понеділок місто буде переведене у "помаранчеву" зону і, відповідно, питання протестувальників буде вирішене.

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