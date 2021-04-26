Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Протестувальники проти карантину у Миколаєві прорвались до мерії

Понеділок, 26 квітня 2021, 15:37
Протестувальники проти карантину у Миколаєві прорвались до мерії
Фото: НикВести

Учасники протесту проти карантинних обмежень прорвались до міської ради Миколаєва. 

Джерело: "НикВести

Деталі: Так, участь у мітингу брали водії маршруток, активісти та підприємці. 

Спочатку акція відбувалась під управлінням патрульної поліції у Миколаївській області. Пізніше учасники перемістились під міську раду. Там зібралось близько 300 осіб. Серед їх вимог було скасувати обмеження на перевезення пасажирів у громадському транспорті. 

 

Активісти тримали в руках плакати "Хочу працювати", "Сєня, біжи" та вимагали, щоб до них вийшов очільник міста. 

Водночас у міській раді наголошували, що зняти обмеження можуть тоді, коли область вийде із "червоної" зони. 

Оскільки мер так і не вийшов до мітингарів, вони прорвались до мерії, хоча співробітники міської ради намагались їм завадити. Вже у будівлі їх зустрів Олександр Сенкевич, заявивши, що жодних обмежень міська влада не може зняти. Він сподівається, що у понеділок місто буде переведене у "помаранчеву" зону і, відповідно, питання протестувальників буде вирішене. 

 

Нагадаємо:

  • Миколаїв перебуває у "червоні" зоні епіднебезпеки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Миколаївкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Миколаїв
"Кинджалами вдарте": затримано миколаївця, який готував удар по СБУ
ОВА: Запоріжжя вночі атакували дронами й ракетами, у Миколаєві впали уламки "Шахеда"
На Миколаївщині затримали інформатора, який "зливав" РФ координати військових біля ПАЕС
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: