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Протестующие против карантина в Николаеве прорвались в мэрию

Понедельник, 26 апреля 2021, 15:37
Фото: НикВести

Протестующие против карантинных ограничений прорвались в городской совет Николаева.

Источник: "НикВести"

Детали: Так, участие в митинге принимали водители маршруток, активисты и предприниматели.

Сначала акция проходила под управлением патрульной полиции в Николаевской области. Позже участники переместились под городской совет. Там собралось около 300 человек. Среди их требований была отмена ограничений на перевозку пассажиров в общественном транспорте.

 

Активисты держали в руках плакаты "Хочу работать", "Сеня, беги" и требовали, чтобы к ним вышел глава города.

В то же время в городском совете отмечали, что снять ограничения могут тогда, когда область выйдет из "красной" зоны.

Поскольку мэр так и не вышел к митингующим, они прорвались к мэрии, хотя сотрудники городского совета пытались им помешать. Уже в здании их встретил Александр Сенкевич, заявив, что никаких ограничений городские власти не могут снять. Он надеется, что в понедельник город будет переведено в "оранжевую" зону и, соответственно, вопрос протестующих будет решен.

 

Напомним:

  • Николаев находится в "красной" зоне эпиопасности.

Темы: Николаевкарантин


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