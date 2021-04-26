НАЗК викликало Рабіновича для пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 8 керівників політичних партій та народного депутата Вадима Рабіновича для пояснень через порушення закону "Про запобігання корупції".

Джерело: пресслужба НАЗК

Деталі: НАЗК запрошує нардепа "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича з 28 до 29 квітня через порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Також через можливі порушення порядку подання фінзвітності запросили 8 представників політпартій: