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НАЗК викликало Рабіновича для пояснень

Понеділок, 26 квітня 2021, 15:47
НАЗК викликало Рабіновича для пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 8 керівників політичних партій та народного депутата Вадима Рабіновича для пояснень через порушення закону "Про запобігання корупції".

Джерело: пресслужба НАЗК

Деталі: НАЗК запрошує нардепа "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича з 28 до 29 квітня через порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

Також через можливі порушення порядку подання фінзвітності запросили 8 представників політпартій:

  • Сергій Двірко ("Важливий кожен");
  • Андрій Андрушков ("Блок Міхеіла Саакашвілі");
  • Степан Брацюнь ("Конгрес українських націоналістів"); 
  • Андрій Кисельов ("Альянс За Соціальну Справедливість");
  • Тетяна Чечетова-Терашвілі ("Блок Кернеса – Успішний Харків!"); 
  • Сергій Червонописький ("Партія ветеранів Афганістану"); 
  • Микола Габер ("Патріотична партія України"); 
  • Олександр Сугоняко ("Соціал-демократична партія"). 

Українська правда

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Теми: РабіновичНАЗКдекларації
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