НАЗК викликало Рабіновича для пояснень
Понеділок, 26 квітня 2021, 15:47
Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 8 керівників політичних партій та народного депутата Вадима Рабіновича для пояснень через порушення закону "Про запобігання корупції".
Джерело: пресслужба НАЗК
Деталі: НАЗК запрошує нардепа "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича з 28 до 29 квітня через порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Також через можливі порушення порядку подання фінзвітності запросили 8 представників політпартій:
- Сергій Двірко ("Важливий кожен");
- Андрій Андрушков ("Блок Міхеіла Саакашвілі");
- Степан Брацюнь ("Конгрес українських націоналістів");
- Андрій Кисельов ("Альянс За Соціальну Справедливість");
- Тетяна Чечетова-Терашвілі ("Блок Кернеса – Успішний Харків!");
- Сергій Червонописький ("Партія ветеранів Афганістану");
- Микола Габер ("Патріотична партія України");
- Олександр Сугоняко ("Соціал-демократична партія").
Українська правда