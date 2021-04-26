НАПК вызвало Рабиновича для объяснений
Понедельник, 26 апреля 2021, 15:47
Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 8 руководителей политических партий и народного депутата Вадима Рабиновича для объяснений из-за нарушения закона "О предотвращении коррупции".
Источник: пресс-служба НАПК
Детали: НАПК приглашает нардепа "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Рабиновича с 28 по 29 апреля из-за нарушений требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Также из-за возможных нарушение порядка представления финотчетности пригласили 8 представителей политпартий:
- Сергей Двирко ("Важен каждый")
- Андрей Андрушков ("Блок Саакашвили")
- Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов")
- Андрей Киселев ("Альянс за социальную справедливость")
- Татьяна Чечетова-Терашвили ("Блок Кернеса - Успешный Харьков!");
- Сергей Червонопиский ("Партия ветеранов Афганистана")
- Николай Габер ("Патриотическая партия Украины")
- Александр Сугоняко ("Социал-демократическая партия").
Украинская правда