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НАПК вызвало Рабиновича для объяснений

Понедельник, 26 апреля 2021, 15:47

Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 8 руководителей политических партий и народного депутата Вадима Рабиновича для объяснений из-за нарушения закона "О предотвращении коррупции".

Источник: пресс-служба НАПК

Детали: НАПК приглашает нардепа "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Рабиновича с 28 по 29 апреля из-за нарушений требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Также из-за возможных нарушение порядка представления финотчетности пригласили 8 представителей политпартий:

  • Сергей Двирко ("Важен каждый")
  • Андрей Андрушков ("Блок Саакашвили")
  • Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов")
  • Андрей Киселев ("Альянс за социальную справедливость")
  • Татьяна Чечетова-Терашвили ("Блок Кернеса - Успешный Харьков!");
  • Сергей Червонопиский ("Партия ветеранов Афганистана")
  • Николай Габер ("Патриотическая партия Украины")
  • Александр Сугоняко ("Социал-демократическая партия").

Украинская правда
Темы: РабиновичНАПКдекларации


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