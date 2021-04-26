НАПК вызвало Рабиновича для объяснений

Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 8 руководителей политических партий и народного депутата Вадима Рабиновича для объяснений из-за нарушения закона "О предотвращении коррупции".

Источник: пресс-служба НАПК

Детали: НАПК приглашает нардепа "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Рабиновича с 28 по 29 апреля из-за нарушений требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Также из-за возможных нарушение порядка представления финотчетности пригласили 8 представителей политпартий: