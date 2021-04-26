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Меркель проти зрівняння у правах людей з негативним тестом і вакцинованих – ЗМІ

Понеділок, 26 квітня 2021, 15:56
Меркель проти зрівняння у правах людей з негативним тестом і вакцинованих – ЗМІ

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступає проти зрівняння у правах вакцинованих людей і тих, хто отримав негативний тест, коли країна почне надавати більше прав вакцинованим.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це йшлося на зустрічі президії "Християнських демократів". Першим про це повідомив "Bild", цитуючи неназваних учасників зустрічі. 

За їхніми словами, канцлерка застерігає від того, щоб зрівнювати у правах людей, які отримали негативний тест, і тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, тому що захист від вакцинації більш надійний. 

У свою чергу SPIEGEL отримав доступ до проєкту документа, у якому передбачаються різні правила для щеплених людей і тих, хто має негативний тест. 

За останніми висновками Інституту Роберта Коха, на які посилаються в документі, люди, які отримали щеплення і ті, хто перехворів на коронавірус, з меншою ймовірністю можуть бути носіями вірусу і передати його іншим, аніж люди, які отримали негативний результат антиген-тесту.

За даними на сайті федерального уряду, на сьогодні щеплення від коронавірусу принаймні першою дозою отримали майже 19,5 млн німців, що складає понад 23.4% населення. Другою дозою щеплені 7,2%. Населення Німеччини - близько 85 млн.

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельНімеччинавакцинація
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