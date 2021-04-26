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Меркель против уравнивания в правах людей с отрицательным тестом и вакцинированных – СМИ

Понедельник, 26 апреля 2021, 15:56

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает против уравнивания в правах вакцинированных людей и тех, кто получил отрицательный тест, когда страна начнет предоставлять больше прав вакцинированным.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом шла речь на встрече президиума "Христианских демократов". Первым об этом сообщил Bild, цитируя неназванных участников встречи.

По их словам, канцлер предостерегает от того, чтобы уравнивать в правах людей, которые получили отрицательный тест, и тех, кто получил прививку от коронавируса, так как защита после вакцинации более надежна.

В свою очередь Spiegel получил доступ к проекту документа, в котором предусматриваются различные правила для привитых людей и тех, кто имеет отрицательный тест.

По последним выводам Института Роберта Коха, на которые ссылаются в документе, люди, получившие прививки, и те, кто переболел коронавирусом, с меньшей вероятностью могут быть носителями вируса и передать его другим, чем люди, которые получили отрицательный результат антиген-теста.

По данным на сайте федерального правительства, на сегодня прививки от коронавируса по крайней мере первой дозой получили почти 19,5 млн немцев, что составляет более 23.4% населения. Второй дозой привиты 7,2%. Население Германии - около 85 млн.

Темы: МеркельГерманиявакцинация


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