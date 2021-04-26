Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Штаби Навального призупинили роботу

Понеділок, 26 квітня 2021, 17:13

Штаби опозиціонера Олексія Навального в різних містах Росії оголосили про припинення своєї діяльності після того, як прокуратура призупинила їх роботу до рішення суду за позовом про екстремізм.

Джерело: "Медуза", "Открытые медиа", телеграм-канали штабів

Деталі: Повідомлення про це серед іншого з'явилися в телеграм-каналах штабів у Москві, Петербурзі та Єкатеринбурзі.

"На жаль, працювати в колишньому форматі ми більше не можемо. Це небезпечно для наших співробітників і наших прихильників ", - сказано в заяві, яку опублікували штаби Навального. Через рішення прокуратури організації заморозять і максимально знеособлять свої сторінки в соцмережах.

Глава штабу Навального в Новосибірську Сергій Бойко написав у Facebook, що "нерозумно вплутуватися в бій, який не виграти".

Глава мережі регіональних штабів Леонід Волков підтвердив, що "діяльність припинена".

Передісторія: 16 квітня прокуратура Москви подала в Мосміськсуд позов про визнання екстремістськими організацій, пов'язаних з Олексієм Навальним. Позов розглянуть в закритому режимі через те, що матеріалам справи присвоїли гриф "секретно". 26 квітня Мосміськсуд почав розгляд позову.

Теми: НавальнийРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія висилає українського дипломата

Вибух на Позняках: оголосили підозру 5 службовцям "Київгазу"

НАЗК викликало Рабіновича для пояснень

Глава МЗС Ірану визнав, що Тегеран брехав про збитий літак МАУ – NYT

Зеленський: Все йде до того, що зустріч з Путіним буде

фото, відеоКива під наглядом "тітушок" захистив кандидатську: остаточне рішення за МОН

Усі новини...
Навальний
Навальний припиняє голодування
Посли з прав людини 10 країн Європи закликали Кремль негайно звільнити Навального
У ПАРЄ відмовилися від заклику до Росії розслідувати отруєння Навального
Останні новини
18:15
Найбільша фракція Європарламенту виступила за розширення санкцій проти РФ
18:13
Скільки українців одружилося та розлучилося від початку року
18:08
Гривня зміцніла на закритті міжбанку
18:07
Верховний суд не задовольнив позов щодо скасування санкцій проти каналів Козака
18:05
Окупанти змусили українських військових відстрілюватись
17:48
Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики
17:36
Росія висилає українського дипломата
17:35
Путін зобов'язав викликати на військові збори росіян, які перебувають у запасі
17:15
НБУ надав 4 банкам 200 мільйонів короткого рефінансу
17:14
Ексголову Кіровоградської ОДА судитимуть за вимагання хабаря
Усі новини...