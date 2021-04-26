Штаби Навального призупинили роботу

Штаби опозиціонера Олексія Навального в різних містах Росії оголосили про припинення своєї діяльності після того, як прокуратура призупинила їх роботу до рішення суду за позовом про екстремізм.

Джерело: "Медуза", "Открытые медиа", телеграм-канали штабів

Деталі: Повідомлення про це серед іншого з'явилися в телеграм-каналах штабів у Москві, Петербурзі та Єкатеринбурзі.

"На жаль, працювати в колишньому форматі ми більше не можемо. Це небезпечно для наших співробітників і наших прихильників ", - сказано в заяві, яку опублікували штаби Навального. Через рішення прокуратури організації заморозять і максимально знеособлять свої сторінки в соцмережах.

Глава штабу Навального в Новосибірську Сергій Бойко написав у Facebook, що "нерозумно вплутуватися в бій, який не виграти".

Глава мережі регіональних штабів Леонід Волков підтвердив, що "діяльність припинена".

Передісторія: 16 квітня прокуратура Москви подала в Мосміськсуд позов про визнання екстремістськими організацій, пов'язаних з Олексієм Навальним. Позов розглянуть в закритому режимі через те, що матеріалам справи присвоїли гриф "секретно". 26 квітня Мосміськсуд почав розгляд позову.