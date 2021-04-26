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Штабы Навального приостановили работу

Понедельник, 26 апреля 2021, 17:13
Штабы Навального приостановили работу

Штабы оппозиционера Алексея Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности после того, как прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.

Источник: "Медуза", "Открытые медиа", телеграм-каналы штабов

Детали: Сообщения об этом среди прочего появились в телеграм-каналах штабов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге.

"К сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников", — сказано в заявлении, которое опубликовали штабы Навального. Из-за решения прокуратуры организации заморозят и максимально обезличат свои страницы в соцсетях.

Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко написал в Facebook, что "глупо ввязываться в бой, который не выиграть".

Глава сети региональных штабов Леонид Волков подтвердил "Открытым медиа", что "деятельность приостановлена".

Предыстория: 16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным. Иск рассмотрят в закрытом режиме из-за того, что материалам дела присвоили гриф "секретно". 26 апреля Мосгорсуд начал рассмотрение иска.

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Темы: НавальныйРосcия
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