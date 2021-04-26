Президент Латвії взявся посилювати рідну мову на тлі засилля російської

У понеділок президент Латвії Егіл Левітс направив лист уряду, в якому висловив свою думку щодо зміцнення латиської мови як єдиної державної.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Користуючись тим, що уряд буде розглядати основні напрями державної мовної політики в 2021-2027 роках, президент наголосив на важливості закріпленого в Конституції значення державної мови і необхідність враховувати це в документах планування, законодавстві та на практиці.

Також Левітс вказав на окремі напрями реалізації державної мовної політики. Він закликав уже найближчим часом усунути дискримінацію на ринку праці, коли роботодавці необгрунтовано вимагають від працівників знань російської мови.

Левітс зазначив, що чекає конкретних кроків і дій, щоб викорінити подібні необгрунтовані вимоги, що ускладнюють життя і кар'єру багатьох людей в Латвії, а також не сприяють формуванню згуртованого суспільства на основі латиської мови як єдиної державної.

В рамках державної мовної політики президент закликав розробити диференційовану політику щодо англійської мови, сприяючи її широкому освоєнню, але в той же час запобігаючи її деструктивному впливу на латиську мову.

Крім того, на думку Левітса, необхідно забезпечити можливість вивчати в латвійських школах як другу іноземну одну з офіційних мов ЄС.