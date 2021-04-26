Президент Латвии взялся усиливать родной язык на фоне засилья русского

В понедельник президент Латвии Эгиль Левитс направил письмо правительству, в котором выразил свое мнение по укреплению латышского языка как единственного государственного.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Пользуясь тем, что правительство будет рассматривать основные направления государственной языковой политики в 2021-2027 годах, президент подчеркнул важность закрепленного в Конституции значения государственного языка и необходимость учитывать это в документах планирования, законодательстве и на практике.

Также Левитс указал на отдельные направления реализации государственной языковой политики. Он призвал уже в ближайшее время устранить дискриминацию на рынке труда, когда работодатели необоснованно требуют от работников знаний русского языка.

Левитс отметил, что ждет конкретных шагов и действий, чтобы искоренить подобные необоснованные требования, которые осложняют жизнь и карьеру многих людей в Латвии, а также не способствуют формированию сплоченного общества на основе латышского языка как единственного государственного.

В рамках государственной языковой политики президент призвал разработать дифференцированную политику в отношении английского языка, способствуя его широкому освоению, но в то же время предотвращая его деструктивное воздействие на латышский язык.

Кроме того, по мнению Левитса, необходимо обеспечить возможность изучать в латвийских школах как второй иностранный один из официальных языков ЕС.