Дощі та заморозки: синоптики показали погоду до кінця місяця

В Україні у вівторок, 27 квітня, очікуються нічні заморозки у повітрі 0-3°, вдень температура становитиме 7-12° тепла.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 27 квітня холодна погода утримається: вночі сильні заморозки у повітрі 0-3°, у південній частині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла, на високогір'ї Карпат 1-6° тепла.

Без істотних опадів, лише у південних областях вранці та вдень дощі, обіцяють синоптики. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.

У Києві та Київській області 27 квітня вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 9-11° тепла. Без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с.

У наступні два дні, 28-29 квітня, в Україні збережеться мінлива хмарність, сильні нічні заморозки і на ґрунті, й у повітрі.

28 квітня буде без опадів, лише у південно-східній частині країни вночі невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у південно-східній частині країни 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, на решті території сильні заморозки у повітрі 0-4°; вдень 9-14° тепла.

29 квітня вночі у південній частині країни, вдень місцями в західних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім південної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, на Луганщині сильні заморозки у повітрі 0-2°; температура вдень 12-17° тепла, на заході країни місцями до 19°. На високогір'ї Карпат без опадів, лише вдень 29 квітня невеликий дощ; температура вночі 28 квітня 2-7° морозу, 29 квітня 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

У столичному регіоні 28-29 квітня мінлива хмарність, без опадів. Вітер 28 квітня змінних напрямків, 3-8 м/с, 29 квітня південно-східний, 7-12 м/с. 28 квітня вночі сильні заморозки у повітрі 0-4°, температура вдень 9-14° тепла; 29 квітня температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, вдень 12-17° тепла.

Упродовж 30 квітня -1 травня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікуються місцями дощі та підвищення температури повітря.

Зокрема, в західній частині, вдень 30 квітня і в північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 5-11° тепла, вдень 14-20°, 30 квітня в західних областях 11-16°, 1 травня у південній частині та на Закарпатті до 24°.

У Києві 30 квітня - 1 травня без опадів, лише вдень 30 квітня короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.