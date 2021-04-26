Дожди и заморозки: синоптики показали погоду до конца месяца

В Украине во вторник, 27 апреля, ожидаются ночные заморозки в воздухе 0-3 °, днем ​​температура составит 7-12 ° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 27 апреля холодная погода сохранится: ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, в южной части температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем ​​7-12° тепла, на высокогорье Карпат 1-6° тепла.

Без существенных осадков, лишь в южных областях утром и днем ​​дожди, обещают синоптики. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.

В Киеве и Киевской области 27 апреля ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем ​​9-11° тепла. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с.

В последующие два дня, 28-29 апреля, в Украине сохранится переменная облачность, сильные ночные заморозки и на почве, и в воздухе.

28 апреля будет без осадков, лишь в юго-восточной части страны ночью небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в юго-восточной части страны 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, на остальной территории сильные заморозки в воздухе 0-4°; днем 9-14° тепла.

29 апреля ночью в южной части страны, днем ​​местами в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме южной части, на поверхности почвы заморозки 0-4°, на Луганщине сильные заморозки в воздухе 0-2°; температура днем ​​12-17° тепла, на западе страны местами до 19°. На высокогорье Карпат без осадков, лишь днем ​​29 апреля небольшой дождь; температура ночью 28 апреля 2-7° мороза, 29 апреля 0-5° тепла, днем ​​4-9° тепла.

В столичном регионе 28-29 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер 28 апреля переменных направлений, 3-8 м/с, 29 апреля юго-восточный, 7-12 м/с. 28 апреля ночью сильные заморозки в воздухе 0-4°, температура днем ​​9-14° тепла; 29 апреля температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем ​​12-17° тепла.

В течение 30 апреля -1 мая в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидаются местами дожди и повышение температуры воздуха.

В частности, в западной части днем ​​30 апреля и в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 5-11° тепла, днем ​​14-20°, 30 апреля в западных областях 11-16°, 1 мая в южной части и на Закарпатье до 24°.

В Киеве 30 апреля - 1 мая без осадков, лишь днем ​​30 апреля кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 5-10° тепла, днем ​​14-19°.