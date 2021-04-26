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Президентка Єврокомісії назвала сексизм причиною "диванного скандалу" в Туреччині

Понеділок, 26 квітня 2021, 20:45

На думку голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, протокольний скандал під час її візиту в Анкару разом з главою Євроради Шарлем Мішелем - це епізод нерівноправного ставлення до жінок, і вона відчувала себе "пораненою і самотньою".

Джерело: Урсула фон дер Ляйен під час виступу на пленарній сесії Європарламенту "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Коли я прибула на цю нараду, в залі були камери. Завдяки камерам це невелике відео мого прибуття тут же розійшлося в інтернеті. Воно стало вірусним і спровокувало велику кількість гучних заголовків в газетах. Не треба було перекладати, коментувати. Кадри говорили самі за себе.

Коли я прямувала в Туреччину два тижні тому, я хотіла, щоб до мене ставилися, як до голови Європейської комісії. Але цього не було. Я не знаходжу виправдань тому, як до мене поставилися, в договорі про Європейський союз. Мій висновок: таке сталося, тому що я жінка".

Деталі: Вона сказала, що "відчула себе пораненою, самотньою як жінка і як європейка".

Що було раніше: під час зустрічі президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі був незручний момент.

На відео лідерів у багато прикрашеній залі засідань в Анкарі видно, як Ердоган і Мішель влаштовуються на позолочених стільцях, тоді як Урсула фон дер Ляєн, здається, не знає, де повинна сидіти. В результаті вона влаштовується на дивані, на певній відстані від Ердогана і Мішеля, навпроти міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який займає нижчий статус за типовим дипломатичним протоколом.

У Туреччині заявили, що за інцидент відповідальна сторона ЄС.

Теми: Туреччина


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