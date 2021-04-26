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Президент Еврокомиссии считает сексизм причиной "диванного скандала" в Турции

Понедельник, 26 апреля 2021, 20:45

По мнению председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, протокольный скандал во время ее визита в Анкару вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем - это эпизод неравноправного отношения к женщинам, из-за какого она чувствовала себя "раненной и одинокой".

Источник: Урсула фон дер Ляйен во время выступления на пленарной сессии Европарламента "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Когда я прибыла на это совещание, в зале были камеры. Благодаря камерам это небольшое видео моего прибытия тут же разошлось в интернете. Оно стало вирусным и спровоцировало большое число громких заголовков в газетах. Не надо было переводить, комментировать. Съемка говорила сама за себя.

Когда я направлялась в Турцию две недели назад, я хотела, чтобы ко мне относились, как к председателю Европейской комиссии. Но этого не произошло. Я не нахожу оправданий тому, как ко мне отнеслись, в договоре о Европейском союзе. Моё заключение: такое произошло, потому что я женщина".

Детали: Она сказала, что "почувствовала себя раненой, одинокой как женщина и как европейка".

Что было раньше: Во время встречи президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре был неудобный момент.

На видео лидеров в богато украшенном зале заседаний в Анкаре видно, как Эрдоган и Мишель устраиваются на позолоченных стульях, тогда как Урсула фон дер Ляйен, кажется, не знает, где должна сидеть. В результате она устраивается на диване, на определенном расстоянии от Эрдогана и Мишеля, напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который занимает более низкий статус по типовому дипломатическому протоколу.

В Турции заявили, что за инцидент ответственна сторона ЕС.

Темы: Турция


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