У Туреччині оголосили жорсткий карантин

Із 29 квітня по 17 травня в Туреччині вводиться повний локдаун через сплеск епідемії коронавірусу.

Джерело: Anadolu з посиланням на виступ президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана

Деталі: Обмеження запрацюють 29 квітня о 19:00 і діятимуть до 05:00 17 травня.

На міжміські поїздки вимагатимуть попередній дозвіл, а громадський транспорт будуть заповнювати максимум до половини. Навчання в усіх освітніх установах, включно із дитсадками, призупинять. Іспити – відкладуть.

Організації, яким дозволять працювати у цей час, назве Міністерство внутрішніх справ країни.

Ердоган очікує знизити кількість заражень за добу до 5 тисяч. За останні 24 години в країні зафіксували понад 37 тисяч нових випадків захворювання на COVID.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що турецькі експерти пропонують більш жорсткі заходи з метою контролю COVID-19, при цьому деякі пропонують навіть повністю заблокувати країну протягом всього священного ісламського місяця Рамадан, оскільки кількість щоденних випадків зросла майже до 55 000, що є найвищим щоденним показником.