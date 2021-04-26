Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Турции объявили жесткий карантин

Понедельник, 26 апреля 2021, 22:26
В Турции объявили жесткий карантин

C 29 апреля по 17 мая в Турции вводится полный локдаун из-за всплеска эпидемии коронавируса.

Источник: Anadolu со ссылкой на выступление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана

Детали: ограничения заработают 29 апреля в 19:00 и будут действовать до 05:00 17 мая.

На междугородние поездки будут требовать предварительного разрешения, а общественный транспорт будут заполнять максимум до половины. Обучение во всех образовательных учреждениях, включая с детсадами, приостановят. Экзамены - отложат.

Организации, которым позволят работать в это время, назовет Министерство внутренних дел страны.

Эрдоган ожидает снизить количество заражений за сутки до 5 тысяч. За последние 24 часа в стране зафиксировали более 37 тысяч новых случаев заболевания COVID.

Напомним: Ранее сообщалось, что турецкие эксперты предлагают более жесткие меры с целью контроля COVID-19, при этом некоторые предлагают даже полностью заблокировать страну в течение всего священного исламского месяца Рамадан, так как количество ежедневных случаев возросло почти до 55 000, что является самым высоким ежедневным показателем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турциякарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Турция
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Генсек НАТО собирает Эрдогана и премьера Швеции на встречу в понедельник и видит шанс на решение
Зеленский перед саммитом НАТО посетит Турцию – СМИ
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: