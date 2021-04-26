В Турции объявили жесткий карантин

C 29 апреля по 17 мая в Турции вводится полный локдаун из-за всплеска эпидемии коронавируса.

Источник: Anadolu со ссылкой на выступление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана

Детали: ограничения заработают 29 апреля в 19:00 и будут действовать до 05:00 17 мая.

На междугородние поездки будут требовать предварительного разрешения, а общественный транспорт будут заполнять максимум до половины. Обучение во всех образовательных учреждениях, включая с детсадами, приостановят. Экзамены - отложат.

Организации, которым позволят работать в это время, назовет Министерство внутренних дел страны.

Эрдоган ожидает снизить количество заражений за сутки до 5 тысяч. За последние 24 часа в стране зафиксировали более 37 тысяч новых случаев заболевания COVID.

Напомним: Ранее сообщалось, что турецкие эксперты предлагают более жесткие меры с целью контроля COVID-19, при этом некоторые предлагают даже полностью заблокировать страну в течение всего священного исламского месяца Рамадан, так как количество ежедневных случаев возросло почти до 55 000, что является самым высоким ежедневным показателем.