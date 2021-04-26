Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Уряд Німеччини засудив заборону діяльності штабів Навального

Понеділок, 26 квітня 2021, 23:03

Уряд Німеччини засудив заборону діяльності в Росії штабів опозиційного політика Алексєя Навального, який перебуває в ув'язненні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

 "Боротьба з політично неугодними думками антитерористичними засобами жодним чином не узгоджується з принципами правової держави", - заявив у понеділок, 26 квітня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Він також закликав звільнити російського опозиціонера та забезпечити йому доступ до адекватного медичного обслуговування та лікарів, яким він довіряє.

Раніше того ж дня московський міський суд призупинив діяльність штабів Навального до винесення рішення за позовом російської прокуратури про визнання цих організацій екстремістськими.

Прокуратура РФ у своєму позові вимагає визнати екстремістськими організаціями, а також заборонити і ліквідувати Фонд боротьби з корупцією (ФБК) і Фонд захисту прав громадян. Щодо цих організацій рішення, однак, ще не прийняті.

Прокуратура стверджує, що зазначені в позові організації "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".

За твердженнями прокуратури, "підконтрольні Навальному організації координуються зарубіжними центрами, які ведуть деструктивні дії відносно Росії".

Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнала, що відкрито висловлює свою критику в особистих розмовах з президентом РФ Владіміром Путіним, зокрема, стосовно ситуації довкола Навального.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 квітня: захист кандидатської Киви, плани Зеленського щодо зустрічі з Путіним

Вибухи на складах у Чехії могли бути частиною операції ГРУ проти України – розслідувачі

Найбільша фракція Європарламенту виступила за розширення санкцій проти РФ

Росія висилає українського дипломата: відповідь України не забариться

Путін скликає на військові збори росіян у запасі

Штаби Навального призупинили роботу

Усі новини...
Останні новини
23:03
Уряд Німеччини засудив заборону діяльності штабів Навального
22:40
Україна розмістила 8-річні єврооблігації на $1,25 млрд
22:26
У Туреччині оголосили жорсткий карантин
22:01
Новини економіки: річний тариф на газ, євробонди
21:48
Окупанти поранили українського військового на Донбасі
21:36
У Португалії вперше з серпня немає померлих від коронавірусу
21:22
Новини 26 квітня: захист кандидатської Киви, плани Зеленського щодо зустрічі з Путіним
21:05
Маркарова вийшла з керівництва свого IT-стартапу Archidata
20:45
Президентка Єврокомісії назвала сексизм причиною "диванного скандалу" в Туреччині
20:27
У МВС анонсували інвентаризацію недобудов
Усі новини...