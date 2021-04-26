Уряд Німеччини засудив заборону діяльності штабів Навального

Уряд Німеччини засудив заборону діяльності в Росії штабів опозиційного політика Алексєя Навального, який перебуває в ув'язненні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Боротьба з політично неугодними думками антитерористичними засобами жодним чином не узгоджується з принципами правової держави", - заявив у понеділок, 26 квітня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Він також закликав звільнити російського опозиціонера та забезпечити йому доступ до адекватного медичного обслуговування та лікарів, яким він довіряє.

Раніше того ж дня московський міський суд призупинив діяльність штабів Навального до винесення рішення за позовом російської прокуратури про визнання цих організацій екстремістськими.

Прокуратура РФ у своєму позові вимагає визнати екстремістськими організаціями, а також заборонити і ліквідувати Фонд боротьби з корупцією (ФБК) і Фонд захисту прав громадян. Щодо цих організацій рішення, однак, ще не прийняті.

Прокуратура стверджує, що зазначені в позові організації "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".

За твердженнями прокуратури, "підконтрольні Навальному організації координуються зарубіжними центрами, які ведуть деструктивні дії відносно Росії".

Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнала, що відкрито висловлює свою критику в особистих розмовах з президентом РФ Владіміром Путіним, зокрема, стосовно ситуації довкола Навального.