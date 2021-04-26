Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство Германии осудило запрет деятельности штабов Навального

Понедельник, 26 апреля 2021, 23:03

Правительство Германии осудило запрет деятельности в России штабов оппозиционного политика Алексея Навального, который находится в заключении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Борьба с политически неугодными мыслями антитеррористическими средствами никак не согласуется с принципами правового государства", - заявил в понедельник, 26 апреля, представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Он также призвал освободить российского оппозиционера и обеспечить ему доступ к адекватному медицинскому обслуживанию и врачам, которым он доверяет.

Ранее в тот же день московский городской суд приостановил деятельность штабов Навального до вынесения решения по иску российской прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими.

Прокуратура РФ в своем иске требует признать экстремистскими организациями, а также запретить и ликвидировать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан. По этим организациям решения, однако, еще не приняты.

Прокуратура утверждает, что указанные в иске организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

По утверждениям прокуратуры, "подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведут деструктивные действия в отношении России".

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель признала, что открыто выражает свою критику в личных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, о ситуации вокруг Навального.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: