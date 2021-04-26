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Правительство Германии осудило запрет деятельности штабов Навального

Понедельник, 26 апреля 2021, 23:03

Правительство Германии осудило запрет деятельности в России штабов оппозиционного политика Алексея Навального, который находится в заключении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Борьба с политически неугодными мыслями антитеррористическими средствами никак не согласуется с принципами правового государства", - заявил в понедельник, 26 апреля, представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Он также призвал освободить российского оппозиционера и обеспечить ему доступ к адекватному медицинскому обслуживанию и врачам, которым он доверяет.

Ранее в тот же день московский городской суд приостановил деятельность штабов Навального до вынесения решения по иску российской прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими.

Прокуратура РФ в своем иске требует признать экстремистскими организациями, а также запретить и ликвидировать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан. По этим организациям решения, однако, еще не приняты.

Прокуратура утверждает, что указанные в иске организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

По утверждениям прокуратуры, "подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведут деструктивные действия в отношении России".

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель признала, что открыто выражает свою критику в личных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, о ситуации вокруг Навального.



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