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Держсекретар США Блінкен прибуде в Україну у травні – CNN

Вівторок, 27 квітня 2021, 01:56

Білий дім має намір відправити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну у травні.

Джерело: CNN із посиланням на джерело в керівництві України

Деталі: За інформацією видання, той факт, що адміністрація Байдена відправить держсекретаря в Україну, дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує українську державу і цінує її як союзника.

Крім того, зазначає видання, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку.

Передісторія:

  • Президент США Джозеф Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав його знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.
  • Кремль не бачить можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни.

Теми: СШАУкраїна


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