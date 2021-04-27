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США готують візит держсекретаря Блінкена в Україну – CNN

Вівторок, 27 квітня 2021, 01:56
США готують візит держсекретаря Блінкена в Україну – CNN

Білий дім має намір відправити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну у травні.

Джерело: CNN із посиланням на джерело в керівництві України

Деталі: За інформацією видання, той факт, що адміністрація Байдена відправить держсекретаря в Україну, дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує українську державу і цінує її як союзника.

Крім того, зазначає видання, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку.

Передісторія:

  • Президент США Джозеф Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Сполучені Штати продовжать підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Про це 1 квітня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главоЮ МЗС України Дмитром Кулебою.
  • Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав його знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.
  • Кремль не бачить можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїна
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