Білий дім має намір відправити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну у травні.

Джерело: CNN із посиланням на джерело в керівництві України

Деталі: За інформацією видання, той факт, що адміністрація Байдена відправить держсекретаря в Україну, дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує українську державу і цінує її як союзника.

Крім того, зазначає видання, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку.

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