США готують візит держсекретаря Блінкена в Україну – CNN
Вівторок, 27 квітня 2021, 01:56
Білий дім має намір відправити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну у травні.
Джерело: CNN із посиланням на джерело в керівництві України
Деталі: За інформацією видання, той факт, що адміністрація Байдена відправить держсекретаря в Україну, дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує українську державу і цінує її як союзника.
Крім того, зазначає видання, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку.
Передісторія:
- Президент США Джозеф Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
- Сполучені Штати продовжать підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Про це 1 квітня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главоЮ МЗС України Дмитром Кулебою.
- Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав його знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.
- Кремль не бачить можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни.