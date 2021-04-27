Госсекретарь США совершит визит в Украину - CNN
Вторник, 27 апреля 2021, 01:56
Белый дом намерен отправить госсекретаря Энтони Блинкена в Украину в мае.
Источник: CNN со ссылкой на источник в руководстве Украины
Детали: По информации издания, тот факт, что администрация Байдена отправит госсекретаря в Украину, дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает украинское государство и ценит его как союзника.
Кроме того, отмечает издание, визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена-Зеленского во время пребывания президента США в Европе летом.
Предыстория:
- Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Соединенные Штаты продолжат поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Об этом 1 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
- Президент США Джо Байден в телефонном разговоре з президентом РФ Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.
- Кремль не видит возможности организовать двустороннюю встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в кратчайшие сроки.