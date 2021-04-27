Белый дом намерен отправить госсекретаря Энтони Блинкена в Украину в мае.

Источник: CNN со ссылкой на источник в руководстве Украины

Детали: По информации издания, тот факт, что администрация Байдена отправит госсекретаря в Украину, дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает украинское государство и ценит его как союзника.

Кроме того, отмечает издание, визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена-Зеленского во время пребывания президента США в Европе летом.

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