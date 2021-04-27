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У Білорусі видаватимуть платні сертифікати про вакцинацію для поїздок за кордон

Вівторок, 27 квітня 2021, 06:50
У Білорусі видаватимуть платні сертифікати про вакцинацію для поїздок за кордон

Міністерство охорони здоров'я Білорусі видаватиме "Сертифікат про вакцинацію" громадянам, які планують виїзд за межі країни, "на платній основі".

Джерело: МОЗ Білорусі

Деталі: Сертифікат видається в пункті проведення вакцинації на платній основі за бажанням громадянина, який планує виїзд за межі країни протягом року.

У документ буде внесена інформація про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19, що підтверджує проведення двох вакцинацій.

Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами.

У МОЗ додають, що громадянам, які не планують виїжджати за кордон, передбачене внесення інформації про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 в медичні документи пацієнта з видачею виписки з медичних документів з підтвердженням вакцинацій.

Нагадаємо: Президент Білорусі Олександр Лукашенко на початку липня 2020 року заявив, що в країні коронавірус перемогли.

Міністерство охорони здоров'я Білорусі наприкінці грудня 2020 року оголосило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російської вакцини "Спутник V".

Українська правда

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Теми: Білорусьвакцинація
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