У Білорусі видаватимуть платні сертифікати про вакцинацію для поїздок за кордон
Міністерство охорони здоров'я Білорусі видаватиме "Сертифікат про вакцинацію" громадянам, які планують виїзд за межі країни, "на платній основі".
Джерело: МОЗ Білорусі
Деталі: Сертифікат видається в пункті проведення вакцинації на платній основі за бажанням громадянина, який планує виїзд за межі країни протягом року.
У документ буде внесена інформація про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19, що підтверджує проведення двох вакцинацій.
Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами.
У МОЗ додають, що громадянам, які не планують виїжджати за кордон, передбачене внесення інформації про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 в медичні документи пацієнта з видачею виписки з медичних документів з підтвердженням вакцинацій.
Нагадаємо: Президент Білорусі Олександр Лукашенко на початку липня 2020 року заявив, що в країні коронавірус перемогли.
Міністерство охорони здоров'я Білорусі наприкінці грудня 2020 року оголосило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російської вакцини "Спутник V".