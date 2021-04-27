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В Беларуси будут выдавать платные сертификаты о вакцинации для поездок за границу

Вторник, 27 апреля 2021, 06:50
В Беларуси будут выдавать платные сертификаты о вакцинации для поездок за границу

Министерство здравоохранения Беларуси выдавать "Сертификат о вакцинации" гражданам, которые планируют выезд за пределы страны, "на платной основе".

Источник: Минздрав Беларуси

Детали: Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, который планирует выезд за пределы страны в течение года.

В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID-19, который подтверждает проведение двух вакцинаций.

Сертификат заполняется на русском и английском языках.

В Минздраве добавляют, что гражданам, которые не планируют выезжать за границу, предусмотрено внесение информации о проведении профилактических прививок против COVID-19 в медицинские документы пациента с выдачей выписки из медицинских документов с подтверждением вакцинаций.

Напомним: Президент Беларуси Александр Лукашенко в июле 2020 года заявил, что в стране коронавирус побежден.

Министерство здравоохранения Беларуси в конце декабря 2020 года объявило о начале вакцинации в стране после прибытия первой партии российской вакцины "Спутник V".

Украинская правда

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Темы: Беларусьвакцинация
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