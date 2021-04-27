Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепло

У найближчу добу в Україні буде прохолодно, вночі у більшості областей заморозки в повітрі 0-3°, у південній частині – заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, вдень в Україні +7+13° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 28 квітня без опадів, вночі до -3°, вдень до +11+13°.

29 квітня в більшості областей вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, денна температура 12-18° тепла. Переважно без опадів, лише на півдні та вдень місцями на заході країни короткочасні дощі.

У Києві без опадів, вночі +3+5°, вдень до +14+16°.

30 квітня в західній частині, вдень і в північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура вночі +5+11° тепла, вдень +14+20°, в західних областях +11+16°.

У столиці в останній день квітня вночі +8+10°, вдень +17+19°, очікуються дощі з грозами.

1 травня на заході країни та у Луганській області дощі, на решті території без опадів, вночі +7+10°, вдень до +18°, на півдні до +23°.