Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепло

Вівторок, 27 квітня 2021, 09:27
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепло
Фото pon.org.ua

У найближчу добу в Україні буде прохолодно, вночі у більшості областей заморозки в повітрі 0-3°, у південній частині – заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, вдень в Україні +7+13° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 28 квітня без опадів, вночі до -3°, вдень до +11+13°. 

 

29 квітня в більшості областей вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, денна температура 12-18° тепла. Переважно без опадів, лише на півдні та вдень місцями на заході країни короткочасні дощі.

У Києві без опадів, вночі +3+5°, вдень  до +14+16°. 

 

30 квітня в західній частині, вдень і в північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура вночі +5+11° тепла, вдень +14+20°, в західних областях +11+16°.

У столиці в останній день квітня вночі +8+10°, вдень +17+19°, очікуються дощі з грозами. 

 

1 травня на заході країни та у Луганській області дощі, на решті території без опадів, вночі +7+10°, вдень до +18°, на півдні до +23°.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
погода
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: