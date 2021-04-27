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Синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло

Вторник, 27 апреля 2021, 09:27
Фото pon.org.ua

В ближайшие сутки в Украине будет прохладно, ночью в большинстве областей заморозки в воздухе 0-3°, в южной части – заморозки на поверхности почвы 0-5°, днем ​​в Украине +7+13° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 28 апреля без осадков, ночью до -3°, днем ​​до +11+13°. 

 

29 апреля в большинстве областей ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, дневная температура 12-18° тепла. Преимущественно без осадков, только на юге и днем ​​местами на западе страны кратковременные дожди.

В Киеве без осадков, ночью +3+5°, днем ​​до +14+16°. 

 

30 апреля в западной части, днем ​​и в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура ночью +5+11° тепла, днем ​​+14+20°, в западных областях +11+16°.

В столице в последний день апреля ночью +8 +10°, днем ​​+17+19°, ожидаются дожди с грозами. 

 

1 мая на западе страны и в Луганской области дожди, на остальной территории без осадков, ночью +7+10°, днем ​​до +18°, на юге до +23°.

Украинская правда
Темы: погода


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