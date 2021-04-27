Синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло
В ближайшие сутки в Украине будет прохладно, ночью в большинстве областей заморозки в воздухе 0-3°, в южной части – заморозки на поверхности почвы 0-5°, днем в Украине +7+13° тепла.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: 28 апреля без осадков, ночью до -3°, днем до +11+13°.
29 апреля в большинстве областей ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, дневная температура 12-18° тепла. Преимущественно без осадков, только на юге и днем местами на западе страны кратковременные дожди.
В Киеве без осадков, ночью +3+5°, днем до +14+16°.
30 апреля в западной части, днем и в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
Температура ночью +5+11° тепла, днем +14+20°, в западных областях +11+16°.
В столице в последний день апреля ночью +8 +10°, днем +17+19°, ожидаются дожди с грозами.
1 мая на западе страны и в Луганской области дожди, на остальной территории без осадков, ночью +7+10°, днем до +18°, на юге до +23°.