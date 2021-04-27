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У Києві затримали підлітка за підозрою у вбивстві батьків і брата

Вівторок, 27 квітня 2021, 10:52

Столичні правоохоронці затримали 16-річного юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: До столичної поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що близько трьох днів не виходить на зв’язок її син, який разом із дружиною та дітьми проживає у квартирі на вулиці Ревуцького.

Правоохоронці, потрапивши до квартири, виявили тіла власників помешкання та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті.

Усі троє – місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження.

Поліцейські встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих.

Зловмисник завдав власним батькам та 8-річному брату численних ножових поранень, від яких вони загинули на місці події.

Підлітка затримали. При собі він мав ніж, який було вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи.

З’ясувалось, що підозрюваний під час чергового конфлікту з батьками спочатку спричинив ножем смертельні поранення своєму батьку та матері, а потім так само вбив малолітнього брата.

Після скоєного він декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, спробував втекти.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Найближчим часом фігуранту повідомлять про підозру, а суд обере йому запобіжний захід.

Українська правда
Теми: Київполіціявбивство


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