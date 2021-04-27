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В Киеве задержали подростка по подозрению в убийстве родителей и брата

Вторник, 27 апреля 2021, 10:52

Столичные правоохранители задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: В столичную полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого.

Правоохранители, попав в квартиру, обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти.

Все трое - местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения.

Полицейские установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших.

Злоумышленник нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленных ножевых ранений, от которых они погибли на месте происшествия.

Подростка задержали. При себе у него был нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы.

Выяснилось, что подозреваемый во время очередного конфликта с родителями сначала нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери, а потом так же убил малолетнего брата.

После совершенного он несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, попытался скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

В ближайшее время фигуранту сообщат о подозрении, а суд изберет ему меру пресечения.

Украинская правда
Темы: Киевполицияубийство


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