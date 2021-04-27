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У Чехії після повідомлення про бомбу евакуюють будівлю МВС

Вівторок, 27 квітня 2021, 10:57
Фото tccb.gov.tr

Поліція і пожежники проводять операцію в будівлі МВС Чехії після повідомлення про бомбу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

"На основі анонімного повідомлення про бомбу ми в даний час евакуюємо будівлю міністерства внутрішніх справ. Заходи безпеки тривають", - заявило міністерство у Twitter.

Окрім десятків поліцейських, на місце також приїхали піротехніки та пожежники. Подальша інформація поки не відома.

Повідомляється, що евакуації підлягає вся будівля міністерства.

Теми: ЧехіяМВС


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