У Чехії після повідомлення про бомбу евакуюють будівлю МВС
Вівторок, 27 квітня 2021, 10:57
Поліція і пожежники проводять операцію в будівлі МВС Чехії після повідомлення про бомбу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.
"На основі анонімного повідомлення про бомбу ми в даний час евакуюємо будівлю міністерства внутрішніх справ. Заходи безпеки тривають", - заявило міністерство у Twitter.
Окрім десятків поліцейських, на місце також приїхали піротехніки та пожежники. Подальша інформація поки не відома.
Повідомляється, що евакуації підлягає вся будівля міністерства.