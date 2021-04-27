У Чехії після повідомлення про бомбу евакуюють будівлю МВС

Поліція і пожежники проводять операцію в будівлі МВС Чехії після повідомлення про бомбу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

"На основі анонімного повідомлення про бомбу ми в даний час евакуюємо будівлю міністерства внутрішніх справ. Заходи безпеки тривають", - заявило міністерство у Twitter.

Окрім десятків поліцейських, на місце також приїхали піротехніки та пожежники. Подальша інформація поки не відома.

Повідомляється, що евакуації підлягає вся будівля міністерства.