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В Чехии после сообщения о бомбе эвакуируют здание МВД

Вторник, 27 апреля 2021, 10:57
Фото tccb.gov.tr

Полиция и пожарные проводят операцию в здании МВД Чехии после сообщения о бомбе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

"На основе анонимного сообщения о бомбе мы в настоящее время эвакуировать здание министерства внутренних дел. Меры безопасности продолжаются", - заявило министерство в Twitter.

Кроме десятков полицейских, на место также приехали пиротехники и пожарные. Дальнейшая информация пока не известна.

Сообщается, что эвакуации подлежит все здание министерства.

Темы: ЧехияМВД


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