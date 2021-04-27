В Чехии после сообщения о бомбе эвакуируют здание МВД

Полиция и пожарные проводят операцию в здании МВД Чехии после сообщения о бомбе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

"На основе анонимного сообщения о бомбе мы в настоящее время эвакуировать здание министерства внутренних дел. Меры безопасности продолжаются", - заявило министерство в Twitter.

Кроме десятков полицейских, на место также приехали пиротехники и пожарные. Дальнейшая информация пока не известна.

Сообщается, что эвакуации подлежит все здание министерства.